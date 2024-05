Eggs Scrambled, Mixed Greens, and Tomato with your choice of Cheese, Protein and Sauce all in a White or Spinach Tortilla

Breakfast Protein Choice Required* Please select 1 Ham Bacon Croquetas Cantimpalo (Spanish Sausage) No Protein Breakfast Cheese Choice Required* Please select 1 American Swiss Mozzarela Feta No Cheese White or Spinach Wrap? Required* Please select 1 White Wrap Spinach Wrap Wrap / Bowl Sauces Required* Please select 1 Cilantro Aioli Chimichurri Creamy Mustard Sauce Guava Sriracha Ketchup Balsamic Vinaigrette No Sauce B-Fast Wrap Options No Mixed Greens No Tomato Extra Add ons Extra Croqueta + $1.50 Extra Sliced Ham + $1.50 Extra Bacon + $2.00 Add Cantimpalo (Spanish Chorizo) + $1.50 Extra Pineapple + $1.50 Extra Chopped Chicken + $2.00 Extra Chicken Vaca Frita + $2.00 Extra Lechon (Shredded Pork) + $2.00 Extra Beef Vaca Frita + $3.00 Extra Steak + $4.00 Extra Sweet Plantain + $1.00 Extra Mozzarela Cheese + $1.00 Extra Feta cheese + $1.00 Add Hot Honey + $1.50 Add Avocado + $1.50 Extra Pickles + $0.50 Extra Tomato Slices + $0.50 Add Onion Mojo + $0.50