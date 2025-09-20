Skip to Main content
Bored Cuban
0
Home
/
EL PÍO PÍO - CHICKEN SANDWICH
EL PÍO PÍO - CHICKEN SANDWICH
$0
EL PIO PIO OPTIONS
Select...
$Extra Sauce$
Select...
Extra Toppings
Select...
Add to Cart
1
Spicy-Ish Chicken Sandwich - Crispy chicken on a bed of our Spicy-Ish Mayo Special Sauce, topped with tangy pickles, served in a toasted Brioche Bun. Burger Beast Approved!
Bored Cuban Locations and Hours
Brickell
(305) 646-1400
1053 Brickell Plaza, Miami, FL 33131
Closed
•
Opens Sunday at 7AM
All hours
Le Jeune
(305) 642-0323
831 NW 42 AVE, Miami, FL 33126
Closed
•
Opens Sunday at 7AM
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement